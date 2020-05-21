عواصف ترابية شديدة وأمطار بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، رياحا قوية محملة بأتربة مصحوبة بسقوط أمطار مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة مدينة الخارجة.استعدت الوادي الجديد من خلال لجنة الأزمات والكوارث لتقلبات الطقس والعواصف الترابية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى الاستعداد لسقوط أمطار.وناشد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، المواطنين بضرورة توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، وعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك تزامناََ مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة اليوم.