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الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تعرف على دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان 1441 - 2020

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:00 ص
تعرف على دعاء اليوم
تعرف على دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان
وسام عطية
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يكثر المسلمون في شهر رمضان الكريم من الدعاء خاصة في العشر الأواخر، لذلك يقدم "الدستور" دعاء اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 2020-1441.
 

 دعاء اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان


* اللهم إني أسألك يسرًا ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسترًا ليس بعده فضيحة وسعادة ليس بعدها شقاء.

* اللهم إني أسألك بأسمائك خير الأسماء التي تنزل بها الشفاء وتكشف بها الدواء أن تنزل منك عافية وشفاء وتدفع عني باسمك كل سقم وبلاء وتقبل مني صومي وتجعلني ممن صام وقام ورضيت عمله وتجعلني ممن صامت جوارحه وحفظ لسانه وترزقني عملًا ترضاه وتمنّ علي إنك رؤوف رحيم.

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* اللهم إني أسألك إيمانًا دائمًا يباشر قلبي واسألك يقينًا صادقًا حتى أعلم أنّه لن يصيبني إلا ما كتبته علي وارضني بما قسمته لي.

* اللهم إني أعوذ بك في هذا الشهر الفضيل العظيم من كل ذنب يحبس رزقي أو يحجب مسألتي أو يبطل صومي واغفر لي واعطني ما أُريد في هذه الليلة فإني فقير إلى رحمتك.

* اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد والفرد الصمد وباسمك العظيم أن تفرج عني ما أمسيت فيه وأصبحت فيه.

* اللهم إني أسألك في هذه الساعة المباركة أن تقربني في هذه الأيام إلى مرضاتك وجنبني فيها من سخطك ونقماتك ووفقني فيها لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

* اللهم إني أسألك القبول بين الخلق وأن تسخر لي ملائكتك وجنود أرضك وكل من وليته أمري.

 دعاء اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان


* اللهُم لا تحّرمني خيَرك بقلةِ شُكري ولا تخِذلنيّ بقلةِ صَبري ولا تُحاسِبني بقلةِ اسَتغفاري، فأنتْ الكريمُ الذيّ وسِعت رحَمتك كُل شيء.

* يا رب استجب لي ما أعجز عن قوله أنت أعلم بكل دعوة تحتبس في قلبي وﻻ أعرف كيف أرفعها إليك.

ونرجوا من الله أن يتقبل منا صالح أعملنا ويرفع عن مصر والعالم أجمع بلاءه من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم أجمع.

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