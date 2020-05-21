بدء اللقاء الأسبوعي لأسقف المنيا «أونلاين»

بدأ الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص، لقاءه الأسبوعي «أونلاين» في كنيسة الأنبا أنطونيوس بمحافظة المنيا، دون حضور شعب قبطي.ويعقد الأنبا مكاريوس لقاءين خلال الأسبوع مع شعب إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، الأول يوم الإثنين من كل أسبوع بكنيسة السيدة العذراء مريم بالفكرية، والثاني يوم الخميس من كل أسبوع بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا.وتطلق لقاءات الأنبا مكاريوس حاليًا «أونلاين» نظرًا لما تمر به البلاد من إجراءات احترازية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حفاظًا على سلامة وأمن الشعب.كما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدار 50 يوما متتاليًا بفترة الخماسين المقدسة، التي تعقب عيد القيامة المجيد، الذي احتفل به الأقباط في 19 أبريل الماضي.وفترة الخماسين يمتنع خلالها الأقباط عن الصوم تمامًا، كما أنها تتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية.وتشتهر فترة الخماسين المقدسة بتزيين الكنائس بالستائر ذات اللون الأبيض، حتى خلال فترة إغلاق الكنائس في الوقت الحالي.