الاختيار الحلقة 28.. منسي لرجاله: «على العهد لآخر نفس»



الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.







تبدأ الحلقة بمشهد هجوم التكفيريين على منسي ورجاله في مربع البرث بقوة وغشامة ورغم تصدي رجال الصاعقة لهجوم التكفيريين إلا أنهم نجحوا في تصفية عدد كبير من رجال القوات المسلحة بسبب دخولهم على الكمين بسيارات مفخخة، ويقول منسي لرجاله: «على العهد يا رجالة محدش من التكفيريين يدخل الكمين هنقف لآخر نفس وآخر طلقة».