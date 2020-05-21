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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا: ارتفاع إصابات كورونا لـ153548 حالة و4249 وفاة

الخميس 21/مايو/2020 - 06:37 م
كورونا
كورونا
محمد عمر
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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 27 وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بجانب تسجيل 961 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح وزير الصحة التركي في بيان عبر صفحته على موقع تويتر، أن إجمالي الوفيات وصل إلى 4249 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات إلى 153548 إصابة مؤكدة.

وأشار البيان إلى تماثل 1003 للشفاء ليصل إجمالي المتعافين 114990 متعافٍ من إجمالي الإصابات المؤكدة.

وتعرضت حكومة رجب أردوغان إلى انتقادات حادة بسبب طريقة تعاملها مع كورونا والتكتم على وجود الفيروس في البداية، ما ساعد في تفشيه بصورة غير مسبوقة خوفا من تدهور الأوضاع الاقتصادية المتردية بالأساس.

وأعلن وزير المالية التركي براءت ألبيرق أمس الأربعاء، إن تركيا ستحكم قبضتها على استيراد السلع فيما عدا المنتجات التي لا يمكن إنتاجها محليا، بعد أن فرضت أنقرة رسوما جمركية إضافية على العديد من المنتجات.

وقال ألبيرق، إن الأولوية ستكون للإنتاج المحلي، وأن الحكومة ستطبق برامج تمويل طويلة الأجل بالليرة لقطاع الصناعة.

يذكر أن العجز التجاري التركي، زاد بمقدار 13.4% على أساس سنوي إلى 3.4 مليار دولار في أبريل الماضي، في حين هبطت الصادرات بأكثر من 40%.

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