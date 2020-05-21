رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طبيبة كندية: لا مفر من موجة ثانية لكورونا في البلاد

الخميس 21/مايو/2020 - 06:20 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
قالت كبيرة الأطباء في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية، إن موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أمر لا مفر منه في كندا، مطالبة بالاستعداد لهذه الموجة مبكرا.

وقالت الدكتورة بوني هنري، مسئولة الصحة بالمقاطعة - في مقابلة هيئة الإذاعة الكندية-: "المتفائل في داخلي يود أن يعتقد أنه ربما سيختفي، وسوف يتحول الفيروس ولن يصبح أسوأ. لكنكم تعلمون أنه لم يكن لدينا أبدا جائحة في التاريخ دون أن يكون هناك موجة ثانية".

وقادت هنري، التي كانت في الخطوط الأمامية لتفشي السارس في البلاد من عام 2002 إلى عام 2003، استجابة مقاطعة بريتش كولومبيا لتفشي الفيروس.

وأشادت جميع الأوسط بدورها الذي نجح في تسوية المنحنى قبل العديد من الأقاليم الأخرى.

وسجلت البلاد 414 حالة إصابة مؤكدة اليوم الخميس ليرتفع عدد الحالات في البلاد إلى 80545 حالة، بجانب 32 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 6063 حالة، وجاءت جميع الإصابات في مقاطعة أونتاريو، التي تخطى بها حالات الوفاة حاجز الألفي حالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض مسلسل «الاختيار» دون إعلانات.. اليوم

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

السيسي: إزاي الناس بتبني جوامع في مكان مخالف؟

طقس الجمعة حار بالقاهرة والوجه البحري نهارًا مائل للبرودة ليلًا

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

السيسى ينقذ مصورًا قبل السقوط من شرفة وحدة سكنية

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

طقس الجمعة حار بالقاهرة والوجه البحري نهارًا مائل للبرودة ليلًا

السيسي: إزاي الناس بتبني جوامع في مكان مخالف؟

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

نجم الساعة

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

الصحة

شركة أدوية سويدية: مليار جرعة علاجية لكورونا في طريقها للأسواق

نصائح لا غنى عنها لضبط وزنك بعد رمضان

النساء أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

منوعات

تريليون دولار تكلفة ترك النساء لوظائفهن بسبب كورونا

إجلاء الآلاف فى ولاية أمريكية بعد انهيار سدين

وفاة مولود عمره يومان بكورونا في جنوب إفريقيا

دفعت 100 يورو فحصلت على لوحة لبيكاسو بمليون دولار

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أزمة منتصف الشهر
مدحت بشاى
مفكر على الباب
ماجد حبته
النيكوتين هو الحل!
جمال طه
سقوط قاعدة «الوطية» وخطة تركيا لابتلاع ليبيا
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تصدر «أدب المقالة الصحفية» لعبد اللطيف حمزة

قصر السينما يعلن نتيجة مسابقة أفضل سيناريو يتناول أزمة كورونا

غدًا.. دار الكتب والوثائق تعلن نتيجة مسابقتها الرمضانية

كاظم والجسمي في احتفالات «ثقافة أبوظبي» بعيد الفطر أونلاين