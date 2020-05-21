إيطاليا: 642 إصابة جديدة بكورونا و156 وفاة

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، مساء الخميس، عن تسجيل 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 228 ألف إصابة مؤكدة.وأوضحت السلطات في بيان لها أنه تم تسجيل 156 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 32 ألفا و486 وفاة، وفق "سكاي نيوز".وتشهد إيطاليا تراجعا كبيرا في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا ما دفعها للإعلان عن عودة الكثير من الأنشطة الاقتصادية والتجارية.وأعلنت الحكومة الإيطالية، أمس الأربعاء، عن السماح بعودة العمل في جميع مطارات البلاد ابتداء من 3 يونيو المقبل، في ظل تراجع إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وسبق أن أعلنت الحكومة الإيطالية عن صدور مرسوم للسماح بالسفر من وإلى إيطاليا اعتبارا من الثالث من يونيو القادم، كما سيسمح بالسفر عبر المناطق ويرفع حظر التنقل بين الأقاليم انطلاقا من اليوم نفسه.وأصر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي على العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي لمنع موجة ثانية من العدوى، ومن المقرر فتح المتاجر في 18 مايو الجاري، وسط مخاوف من حدوث موجات جديدة من الوباء.