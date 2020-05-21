«واتش ات» تعرض الحلقة 28 من الاختيار مجانا

أعلنت منصة "واتش ات" المدفوعة مقدما، أنه سيتم إتاحة الحلقة ٢٨ من مسلسل الاختيار، للمشاهدة مجانا، من خلال الدخول على الموقع www.watchit.comويمكن الدخول على الموقع بدون استخدام التطبيق، عن طريق أي جهاز سواء محمول أو سطحي أو جهاز تلفزيون. أي أنه لابد من خلال الموقع وباستخدام أي متصفح للإنترنت.و يأتي هذا التحرك جزء من الدور المجتمعي الذي تلعبه المتحدة للخدمات الإعلامية مالكة المنصة.ويبدأ عرض هذه الحلقة الاستثنائية فور انتهاء عرضها على قناة أون ويستمر وجودها مجانا حتى مغرب آخر أيام شهر رمضان الكريم.