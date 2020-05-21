بينهم نبيلة عبيد.. 3 نجوم من كبار السن وقعوا ضحايا لمقالب رامز جلال

- نبيلة عبيد

- محيي إسماعيل

- عبدالباسط حمودة

وقع عدد كبير من النجوم ضحايا لمقلب الفنان رامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية mbc مصر، وعلى الرغم من كبر سن بعض النجوم إلا أن ذلك لم يشفع لهم عند رامز جلال، ووقعوا ضحايا لبرنامجه."الدستور" يرصد أكبر الضحايا سنا في برنامج "رامز مجنون رسمي"الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، من مواليد 21 يناير، عام 1945، وتبلغ من العمر 75 عامًا، ورغم ذلك وقعت ضحية لرامز جلال، ولكنه اكتفى ببعض فقرات برنامجه وتخلى عن الأخرى، حيث ألغى فقرة الثعبان والكابوريا، وصبغ الشعر، وفقرة بركة المياه في نهاية الحلقة.يعد الفنان محيي إسماعيل، هو ثاني النجوم الكبار في السن الذين وقعوا ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، وهو من مواليد 8 نوفمبر عام 1946، ويبلغ من العمر 73 عامًا.ورغم كبر سنه إلا أن رامز جلال نفذ فيه كل فقرات البرنامج ولم يستثنى منها شيء رغم خطورة أغلبها، الأمر الذي عرضه لبعض الانتقادات بسبب هذه الحلقة.ينضم الفنان عبدالباسط حمودة، لضحايا مقلب الفنان رامز جلال الليلة، وذلك رغم كبر سنه وهو من مواليد 5 يناير عام 1955 عمره 65 عامًا، وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينفذ فيها مقلبه فيه.البرنامج يتضمن العديد من الفقرات الخطيرة ومنها فقرة كرسي الحقيقة، ومن بعدها فقرة الكابوريا، والثعبان، وكذلك فقرة بركة المياه التي يقع فيها النجوم في نهاية الحلقة.