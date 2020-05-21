الكنيسة تحتفل بعشية عيد الأنبا باخوميوس الليلة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بعشية تذكار عيد الأنبا باخوميوس، الشهير بمؤسس حياة الشركة في الرهبنة الأرثوذكسية.وقال القس بولس حليم المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن بعض الرهبان طلبوا من الأنبا باخوميوس أن يصلي من أجلهم كي ينالوا موهبة عمل المعجزات فقال لهم: "إن رأيتم عابد وثن وأنرتم أمامه الطريق الذي يقوده إلي معرفة الله تكونون قد أحييتم ميت".وأضاف "حليم" عبر الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الأنبا باخوميوس تابع كلماته لهم قائلا، وإذا رددتم أحد المبتدعين في الدين إلى الإيمان المستقيم تكونون قد فتحتم عيني أعمى، وإذا جعلتم من البخيل كريمًا تكونون قد شفيتم يدًا يابسة، إذا حولتم الكسلان إلى النشاط تكونون قد منحتم الشفاء لمقعد مفلوج، وإذا حولتم الغضوب إلي وديع تكونون قد أخرجتم شيطانا".