قصر السينما يعلن نتيجة مسابقة أفضل سيناريو يتناول أزمة كورونا

أعلن قصر السينما التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة عن نتيجة مسابقته التي كان قد أطلقها مسبقًا في السيناريو لأفضل سيناريو يتناول أزمة فيروس كورونا، تحت إشراف تامر عبد المنعم مدير قصر السينما.وحصل على المركز الأول لجائزة أفضل سيناريو الكاتب والروائي أحمد محمد الصادق، وذلك عن سيناريو "surprise".وجاء في المركز الثاني الكاتب مصطفى عادل مصطفى عن سيناريو ليل 2020.وجاء في المركز الثالث الكاتبة نهار حسب الله، عن سيناريو اكسسوار بشري.يذكر أن لجنة التحكيم تكونت من الدكتور أشرف محمد، أستاذ السيناريو بالمعهد العالى للسينما رئيسًا للجنة، وعضوية كل من السيناريست عصام حلمى، والدكتور نادر رفاعي، مدرس النقد السينمائى بالمعهد العالى للنقد الفنى.