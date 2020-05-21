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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حميد الشاعري يقدم حفلا ثاني أيام العيد على شاشة «CBC»

الخميس 21/مايو/2020 - 05:41 م
حميد الشاعري
حميد الشاعري
منار إبراهيم
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يستعد الفنان حميد الشاعري، لإحياء حفل غنائي كبير ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بحديقة الأزهر بدون جمهور، على أن يبث الحفل عبر شاشة قناة CBC في تمام الساعة العاشرة مساءً، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

من جانبه، يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي كبير أول أيام عيد الفطر المبارك والذي سيذاع عبر شاشة قناة ON في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت قائمة سهرات مميزة على قنواتها خلال أيام عيد الفطر المبارك، وقرر مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسي، أن تقدم قنوات المجموعة احتفالا مميزا بعيد الفطر المبارك وخلال فترة حظر التجول، وذلك من خلال عرض مجموعة من الأفلام والمسرحيات الجميلة خلال أيام إجازة العيد.

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