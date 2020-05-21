لماذا تدافع الجزيرة القطرية عن هشام عشماوي؟ (فيديو)





عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقرير يرصد دفاع قناة الجزيرة عن الإرهابي هشام عشماوي.





وذكر التقرير، أن قناة الجزيرة القطرية لاتزال تسخر إمكانياتها الحالية للدفاع عن الإرهابيين المرتبطين بتنظيم الإخوان والقاعدة آخر ما فعلته الجزيرة هو ما قدمه عضو ما يسمى بـ "تنظيم الجبهة السلفية" المصنف كتنظيم إرهابي في دول عربية الذي نشر مقالا بعنوان "هشام عشماوي.. الوجه الآخر من الاختيار" قدم فيه دفاعا عن الإرهابي هشام عشماوي ويبيض صفحته ويبرأه من جرائم راح ضحيتها الأبرياء من بينها قتل أفراد كمين الفرافرة وتفجير مديرية أمن الدقهلية ومحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق محمد إبراهيم وغيرها من العمليات الإرهابية التي قامت بها الإرهابي عشماوي.





وتحت ضغط الانتقادات قامت الجزيرة القطرية بحذف المقالة لتعارضها مع سياسات النشر لكن تاريخ قناة الجزيرة القطرية معروف بدعم الإرهابيين حيث كانت الجزيرة هي منصة تقديم الإرهابيين إلى العالم ومنصة للترويج للتنظيمات الإرهابية من بينها القاعدة والنصرة وداعش.



