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الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
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الزمالك يعلن موقفه من عودة محمد إبراهيم
الخميس 21/مايو/2020 - 05:13 م
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رفض مسئولو نادي الزمالك بشكل نهائي فكرة عودة محمد إبراهيم من جديد في الموسم المقبل مع اقتراب رحيله عن ناديه مصر للمقاصة في الموسم المقبل.
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