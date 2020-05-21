إصابة 12 عاملًا فى حريق بمصنع طوب فى سنورس

أصيب 12 عاملًا من قرية ترسا التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، في حريق بمصنع الطوب بالتبين.وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتم نقل المصابين لمستشفى أم المصريين بالجيزة، ومستشفى القصر العيني بالقاهرة، وجارٍ عمل محضر لمعرفة سبب الحادث وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية ترسا، بعد معرفة الحادث وذهبوا للمستشفى للاطمئنان على ذويهم.