إحباط بيع 5 طن ونصف دقيق في السوق السوداء بالمنوفية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط قائد سيارة حال سيره بدائرة مركز شرطة شبين الكوم (بمحافظة المنوفية) لحيازته (5.550) طن دقيق بلدى مدعم، محظور تداوله بالأسواق، قام المذكور بتجميعه للإتجار به فى السوق السوداء.كانت الإدارة العامة لشرطة التموين قد شنت حملات مكبرة لضبط الأسواق.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استكمال الحملات.