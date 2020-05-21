فرض إجراءات مشددة في العاصمة الأفغانية خلال عيد الفطر

قال حاكم مدينة كابول الأفغانية يعقوب حيداري اليوم الخميس، للصحفيين، إنه سوف يتم فرض إغلاق صارم على العاصمة الأفغانية خلال عيد الفطر لمنع تفشي فيروس كورونا.وحاليا، يخالف أغلبية المواطنين الاغلاق الرسمي المفروض في البلاد، حيث يعتقد الكثيرون أن الفيروس ليس خطيرا، ويتبع قليل من الناس الارشادات الصحية.وتحذر السلطات من وقوع "مأساة" إذا رفض المواطنون البقاء في المنزل خلال عطلة عيد الفطر، وذهبوا لمنازل أقاربهم.وقال نائب وزير الصحة وحيد الله ماجروه اليوم الخميس إن عدد المصابين تصاعد خلال الأيام الماضية، ويشغل المرضى وحدات الرعاية الصحية في جميع المستشفيات التي تتعامل مع مصابي فيروس كورونا.وقال حيدري إن مجلس الوزراء وافق على خطة لتخفيف إجراءات الحجر الصحي في العاصمة كابول بعد عيد الفطر.وقد سجلت أفغانستان، التي لديها نظام رعاية صحية هش، نحو 8700 حالة إصابة بفيروس كورونا و193 حالة وفاة.