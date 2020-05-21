«معيدين معاكم».. تفاصيل تعاون مجموعة MBC وشركة روتانا

تقدم الهيئة العامة للترفيهه في السعودية، بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والمكتب الفني لمجموعة MBCجروب، أربع حفلات فنية مباشرة خلال أيام عيد الفطر المبارك لكل من محمد عبده، نجوم كرم، راشد الماجد، ماجد المهندس، وذلك حصريا عبر منصة شاهد VIP الفيديو حسب الطلب، وذلك في ظل استمرار إجراءات التباعد الاجتماعي، والحظر المنزلي، وتحت عنوان "معيدين معاكم".وفي إطار هذه المبادرة الترفيهية، يحي النجوم الأربعة حفلاتهم على الهواء مباشرة، فيما تتولى منصة Shahid بث تلك الحفلات حصريا للمشتركين من مختلف أنحاء العالم، وبموازاة ذلك يجري الإعلامي على العلياني من مجموعة MBC الذي يتولى تقديم الحفلات، لقاءات خاصة مع الفنانين قبل وبعد الحفلات.تبدأ الحفلات اعتبارا من 25 مايو، بأحياء الفنان ماجد المهندس في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، بينما يحيي الفنان محمد عبده حفله 26 مايو في تمام الحادية عشر مساء، بينما يحيي الفنان راشد الماجد في تمام العاشرة مساء، أما الفنانة نجوى كرم فتقيم حفلها يوم 28مايو في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية.