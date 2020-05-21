30513 زيارة منزلية و1738 ندوة للتوعية بكورونا في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الحملات والندوات التوعوية للمواطنين وللعاملين بالجهاز الإداري لتعريفهم بفيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه والتأكيد على اتباع الإرشادات الصحية الواردة من وزاره الصحة، والاهتمام بأعمال النظافة أولا بأول والبعد عن أي تجمعات.بالإضافة إلى وضع ملصقات توعوية على الجدران بالمنشآت الحكومية والشوارع والميادين وماكينات الصرافة ومحطات السكك الحديد ومواقف السيارات للتوعية بخطورة الفيروس وللحد من انتشاره.قامت الرائدات الريفيات، بمديرية الصحة بالشرقية، بتنظيم 30513 زيارة منزلية لتوعية المواطنين بفيروس كورونا المستجد.كما قامت إدارات "تنظيم الأسرة - الثقافة الصحية - الإعلام السكاني" بالمديرية بتنفيذ 1363 ندوة توعوية للعاملين والمترددين على الوحدات الصحية والمستشفيات ونوادي المرأة، وتنفيذ 226 ندوة توعوية بمديريتي الزراعة والتضامن الاجتماعي ومكاتب البريد والنقابات العامه والفرعية بالمحافظة، وتنفيذ 51 ندوة توعوية بمراكز الشباب وتنفيذ 98 ندوة توعوية بالمولات التجارية والبنوك وشركات القطاع الخاص، بالاضافة إلى تنظيم 4 حملات توعية للمواطنين بمحطات القطار ومواقف الأتوبيس، و529 حملة استهدفت المواطنين بالشوارع و5 حملات توعية للمترددين على ماكينات الصراف الآلي ATM.وتنفيذ 117 حملة توعية لأعضاء التدريس بالمدارس والحضانات وتنفيذ حملة توعية بالورش المهنية و3 حملات توعية بالمخابز الآلية و3 حملات توعية للمواطنين بالأسواق، وذلك بهدف تعريف المواطنين بالابتعاد عن التجمعات.أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ 7 ندوات توعوية تستهدف رواد ومتابعي صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي ليصل بذلك إجمالي ماتم تنفيذه خلال الفترة من 10-17 مايو الجاري 1738 ندوة توعوية و669 حملة توعية و30513 زيارة منزلية، وذلك لتعريف المواطنين بفيروس كورونا وأعراضه وكيفية الوقاية منه.وأضاف وكيل وزارة الصحة أن مسئولي تنظيم الأسرة بالإدارات الصحية قاموا بعقد 6 اجتماعات مع فرق التوعية والرائدات الريفيات للوصول إلى السيدات بمختلف قرى المحافظة وتوعيتهم بخطورة فيروس كورونا، مؤكدا على استمرار جهود مديرية الصحة في مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره من خلال توعية المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها الدولة للحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة الجميع.