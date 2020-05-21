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الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقابة الإعلاميين: تطهير دوري للمقر وإلزام المترددين بالكمامات

الخميس 21/مايو/2020 - 03:41 م
تطهير
تطهير
الحسين عبيد و محمد جعفر
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ثمن مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني تجاه الوطن في ظل الأزمة التي تواجهه للحماية من فيروس كورونا المستجد

وأكد نقيب الإعلاميين، أن الحكومة وضعت عددا من الضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس، وراهنت على وعى المواطن من خلال اتباعه لتلك الإجراءات، لكن الأمر أيضا لا يقتصر على وعى المواطن بل يمتد إلى مؤسسات المجتمع المدنى.

ومن جانبه، أكد محمد أبو ركبة رئيس مجلس إدارة شركة الكنانة للتنمية الزراعية، أنه تلبية لدعوة السيد رئيس الجمهورية لتضافر الجهود ما بين الدولة وبيننا كشركاء في حماية المواطنين من فيروس كورونا بدأنا حملاتنا بمشاركة مجموعة شباب شركاء فى المسئولية فى تعقيم بعض القرى الأكثر فقرا والمناطق المتكدسة بالسكان وفى دورنا تجاه مؤسسات الدولة بدأنا عمليات التعقيم بمؤسسة أخبار اليوم الصحفية ومؤسسة دار الهلال الصحفية ونقابة الزراعيين ونقابة الإعلاميين.

وأضاف محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين، أن هناك دور فعال فى مواجهة هذا الوباء تقوم به الوسائل الإعلامية كافة المسموعة والمرئية لحظة بلحظة من خلال التثقيف والتوعية للحد من خطر هذا الفيروس.

وقال خالد فتوح عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، إن النقابة ستوفر الماسكات وأدوات التعقيم بأسعار مخفضة للسادة الأعضاء بمقر النقابة عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، مضيفا أن النقابة ستستمر في التعقيم الدوري لمقرها حرصا منها على سلامة الجميع.

وفي النهاية شدد نقيب الإعلاميين على الزملاء الأعضاء والمتقدمين لطلب العضوية وتصاريح مزاولة المهنة وكل المترددين علي مقر النقابة، أن يلتزمو بارتداء الماسكات الواقية حال تواجدهم بمقر النقابة انطلاقا من حرص مجلس النقابة على سلامة الجميع والتزاما بتنفيذ تعليمات الدولة الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيرس كورونا المستجد حتى نتجاوز جميعا تلك المحنة العالمية بسلام.

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