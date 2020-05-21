تحرير 15 محضر إشغالات بمدينة سنورس فى الفيوم

قامت حملة من مركز ومدينة سنورس برئاسة محمود هاشم، أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر لمواطنين خالفوا قرارات الحظر بمدينة سنورس، وتحرير 15 محضر إشغالات بمدينة سنورس وقرى المركز، فضلًا عن غلق ملعب كرة قدم بطريق الرفيع.وتمكنت الحملة أيضًا من ضبط 12 مركبة "توك توك" مخالفة لقرارات الحظر، وغلق وتشميع صالة ألعاب رياضية "جيم" بالشمع الأحمر، وكذا غلق 6 محلات بمدينة سنورس لمخالفة إجراءات الحظر.كما تمت إزالة حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بقرية جبلة على مساحة 1 قيراط، بجانب متابعة حملة النظافة المسائية بمدينة سنورس والتى نجحت فى رفع 60 طن قمامة و10 أطنان أتربة ومخلفات بناء.