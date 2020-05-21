تطهير 927 ألفا و385 مبنى ومنشأة حكومية بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، استمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.وذكر أن إجمالي ما تم تطهيره 927 ألفا و385 مبنى ومنشاة حكومية وذلك خلال الفترة من 10 أبريل الماضى وحتى أمس 20 مايو الجارى، حيث تم تطهير 624 مستشفى و4321 وحدة صحية و76436 شارعا وكذا تطهير 4092 مرافق متنوعة، وتطهير 30691 مبانى حكومية و811162 منشأت أخرى منازل.هذا وقد شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار حملات التطهير والتعقيم بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى وشركة مياة الشرب والصرف الصحى، وكذا تكثيف الحملات أثناء أوقات الحظر وخاصة المناطق التي ظهر بها إصابات لمنع إنتشار العدوى بين المواطنين، مناشدًا المواطنين بالإلتزام بالمنازل قدر الإمكان وعدم النزول للشارع إلا للضرورة القصوي والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا علي الصحة العامة.