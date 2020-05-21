غلق وتشميع فندق مخالف بدمياط

تحركت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالبطيخ بدمياط برئاسة مجدي خاطر، اليوم الخميس، لمتابعة تنفيذ غلق المقاهي والكافتيريا والمحال التجارية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.أسفرت الحملة عن غلق وتشميع فندق بطريق الميناء بنطاق قرية البساتين مركز كفرالبطيخ. تحت إشراف محمد حزمان وياسر نزهة إدارة البيئة، وسهام شعيب رئيسة قرية البساتين.يذكر أنه سبق وأن تم غلق أكثر من ٢٠ فندقا سياحيا وشعبيا بمدينة رأس البر بدمياط.