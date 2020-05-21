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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق وتشميع عدد من المحلات التجارية لمخالفتها قرار الحظر بالفيوم

الخميس 21/مايو/2020 - 03:15 م
غلق وتشميع
غلق وتشميع
الفيوم - زينب علاء
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قام الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، بجولة ميدانية بمركزي الفيوم وإطسا ليلًا وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، للوقوف على مدى التزام المواطنين وأصحاب المحلات بالإجراءات الوقائية.

وأسفرت الحملة عن غلق مقهي بقرية أبجيج وتحرير محضر ضد صاحبه لعدم الالتزام بقرار الحظر، كما تم غلق مخزن حديد بمدينة إطسا واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما رصد نائب المحافظ منزلًا يعرض صاحبه ألعابًا بكميات كبيرة بقرية منية الحيط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وكذا ضبط محل حلاقة بذات القرية يعمل ليلًا، بالإضافة إلى غلق وتشميع محل حلاقة آخر، و"مدشة" أعلاف بقرية أبوعش لمخالفتهما قرار الحظر، كما تم ضبط جرار زراعي بقرية أبو جندير وسيارة ملاكي دون رخص وتم تحرير محضرين ضد مالكيهما.

وأسفرت الجولة أيضًا عن غلق وتشميع محل حلاقة، ومحل آخر ترزي بمنطقة قحافة وتحرير المحاضر اللازمة لمخالفة قرار الحظر، لافتًا إلى غلق مكتب استشاري هندسي بمنطقة حي باغوص بمدينة الفيوم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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