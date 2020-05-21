إحباط بيع 4 طن سلع غذائية مجهولة في الخصوص

تمكنت شرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط مالك شركة لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص"، يججب السلع في الخصوص بمحافظة القليوبية.وتبين حيازته كمية قدرها 4،100 طن سلع غذائية "أرز ابيض، سكر حر"، معبأة داخل عبوات تحمل إحدى العلامات التجارية "بدون مستندات" مجهولة المصدر؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.كانت الإدارة العامة لشرطة التموين قد شنت حملات مكبرة لضبط الأسواق.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.