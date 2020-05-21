رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الجيزة تكثف استعداداتها لاستقبال عيد الفطر (صور)

الخميس 21/مايو/2020 - 03:10 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
أحمد أبو المحاسن
طباعة
عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات الخدمية لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر.

وقد وجه محافظ الجيزة بغلق كافة أماكن التنزه والترفيه والحدائق خلال أيام العيد ومنع التجمعات والتأكيد على غلق المقاهي والكافيهات والمطاعم ومراقبة دورية لتلك الإجراءات ومواجهة حازمة للمخالفين في ضوء الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات التوعية من خلال تسيير سيارات تجوب الشوارع لتوعية المواطنين باتباع الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار العدوى بالمرض.

وشدد على تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية والطب البيطري للمناطق والشوارع وخاصة التي تم التأكد من وجود حالات إصابة بفيروس كورونا أو المخالطين لحالات وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على عدم توقف قطار الإزالات خلال أجازة العيد ولا تراجع عن استعادة كل متر من أراضى الدولة المتعدى عليها ولم يتم التصالح عليها وإزالة مخالفات البناء والتصدى لكافة محاولات البناء فى المهد دون تميز.

وشدد على استمرار الحملات يوميًا دون توقف، مؤكدًا على تحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

وجه المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بإعداد خطة عمل خلال أيام العيد ومتابعة عمل شركات الجمع السكنى المتعاقد معها وإنهاء التعامل مع المخالفين منهم لبنود التعاقد.

كما وجه بالتنسيق مع الأحياء لرفع تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول ومراقبة الطرق الرئيسية والسريعة لمنع إلقاء سيارات النقل للمخلفات على جانبي الطرق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ بمواصلة مجهودات منع إقامة أي أسواق عشوائية أو أسبوعية أوالتجمعات وتطبيق حازم لقرار منع دخول المواطنين أو الموظفين للمصالح الحكومة أو إستخدام وسائل النقل الجماعى دون وضع كمامة.

وفى ملف الإشغالات شدد المحافظ بضرورة تنفيذ اللائحة الخاصة بانتظار السيارات بالشوارع وإزالة كافة المخالفات والتعديات على الطريق العام أو الأرصفة.

حضر الاجتماع نائبا المحافظ الأستاذ إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد للمحافظة واللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورئيس جهاز التفتيش المتابعة الميدانية ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل مدير مديرية الطرق ومدير إدارة الرصد والمتابعة بالمحافظة.
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد

موضوعات متعلقة

النائبة شيرين فراج تكشف مصدر إصابتها بكورونا

إغلاق المقابر خلال أسبوع العيد بالمنصورة

«كريمة».. أصيبت بكورونا فرزقها الله بشفائين (صور)

السيسي: لا نقبل التقاضي بين أجهزة الدولة في المحاكم

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

السيسي: إزاي الناس بتبني جوامع في مكان مخالف؟

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

وزير التعليم العالي يكشف موعد الوصول لـ«صفر إصابات» بكورونا

عرض مسلسل «الاختيار» دون إعلانات.. اليوم

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

قصة كتاب سرى ظل حبيس أدراج أمبرتو إكو حتي وفاته

نجم الساعة

مخرج «الاختيار» يحذر أهالي «شهداء البرث»: لا تشاهدوا الحلقة 28

الصحة

نصائح لا غنى عنها لضبط وزنك بعد رمضان

النساء أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

منوعات

تريليون دولار تكلفة ترك النساء لوظائفهن بسبب كورونا

إجلاء الآلاف فى ولاية أمريكية بعد انهيار سدين

وفاة مولود عمره يومان بكورونا في جنوب إفريقيا

دفعت 100 يورو فحصلت على لوحة لبيكاسو بمليون دولار

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أزمة منتصف الشهر
مدحت بشاى
مفكر على الباب
ماجد حبته
النيكوتين هو الحل!
جمال طه
سقوط قاعدة «الوطية» وخطة تركيا لابتلاع ليبيا
المزيد

الثقافة

كاظم والجسمي في احتفالات «ثقافة أبوظبي» بعيد الفطر أونلاين

«ثقافة أبوظبي» تناقش تطورات الكتب الإلكترونية في المستقبل

كورونا يؤجل انتخابات التجديد النصفي لاتحاد كتاب مصر

«النصوص وقواعد البيانات» في ورشة عمل بالمعهد الفرنسي 2 يونيو