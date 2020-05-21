الجيزة تكثف استعداداتها لاستقبال عيد الفطر (صور)

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات الخدمية لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر.وقد وجه محافظ الجيزة بغلق كافة أماكن التنزه والترفيه والحدائق خلال أيام العيد ومنع التجمعات والتأكيد على غلق المقاهي والكافيهات والمطاعم ومراقبة دورية لتلك الإجراءات ومواجهة حازمة للمخالفين في ضوء الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.ووجه المحافظ بتكثيف حملات التوعية من خلال تسيير سيارات تجوب الشوارع لتوعية المواطنين باتباع الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار العدوى بالمرض.وشدد على تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية والطب البيطري للمناطق والشوارع وخاصة التي تم التأكد من وجود حالات إصابة بفيروس كورونا أو المخالطين لحالات وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.وشدد المحافظ على عدم توقف قطار الإزالات خلال أجازة العيد ولا تراجع عن استعادة كل متر من أراضى الدولة المتعدى عليها ولم يتم التصالح عليها وإزالة مخالفات البناء والتصدى لكافة محاولات البناء فى المهد دون تميز.وشدد على استمرار الحملات يوميًا دون توقف، مؤكدًا على تحويل المخالفين للنيابة العسكرية.وجه المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بإعداد خطة عمل خلال أيام العيد ومتابعة عمل شركات الجمع السكنى المتعاقد معها وإنهاء التعامل مع المخالفين منهم لبنود التعاقد.كما وجه بالتنسيق مع الأحياء لرفع تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول ومراقبة الطرق الرئيسية والسريعة لمنع إلقاء سيارات النقل للمخلفات على جانبي الطرق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما وجه المحافظ بمواصلة مجهودات منع إقامة أي أسواق عشوائية أو أسبوعية أوالتجمعات وتطبيق حازم لقرار منع دخول المواطنين أو الموظفين للمصالح الحكومة أو إستخدام وسائل النقل الجماعى دون وضع كمامة.وفى ملف الإشغالات شدد المحافظ بضرورة تنفيذ اللائحة الخاصة بانتظار السيارات بالشوارع وإزالة كافة المخالفات والتعديات على الطريق العام أو الأرصفة.حضر الاجتماع نائبا المحافظ الأستاذ إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد للمحافظة واللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورئيس جهاز التفتيش المتابعة الميدانية ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل مدير مديرية الطرق ومدير إدارة الرصد والمتابعة بالمحافظة.