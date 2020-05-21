رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجموعة العربي تساهم بـ 140 سريرًا لدعم المنظومة الصحية

الخميس 21/مايو/2020 - 03:09 م
مجموعة العربي
مجموعة العربي
ولاء القاضى
طباعة
ثمّن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مساهمة مجموعة العربي بـ140 سرير دعمًا للمنظومة الصحية لمواجهة فيروس كورونا، جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور ممدوح العربي عضو المجلس التنفيذي لمجموعة العربي ورئيس مجلس إدارة مستشفى العربي بأبو رقبة حضر الاجتماع محمد موسي نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة والدكتور سعيد محمد البربري مدير مستشفى العربي بأبو رقبة والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة، ووكيل مديرية الصحة ومدير عام الطب الوقائي والأستاذ محمود زهير المستشار الإعلامي ومدير العلاقات بمجموعة العربي والأستاذ أحمد طاحون مدير العلاقات العامة بمستشفى العربي.

حيث أشار الدكتور ممدوح العربي إلى أنه سيتم توفير عدد 60 سرير بمؤسسة العربي لتنمية المجتمع بأبو رقبة وكذا 40 سرير بمدرسة مجموعة العربي للتعليم الفني بالمنطقة الصناعية بقويسنا فضلا عن توفير 40 سرير بمستشفي الشروق التابعة لمجموعة العربي بمدينة قويسنا وذلك لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا بدءا من اجراءات الفحوصات الطبية وتشخيص الحالة وحتي العزل، يأتي هذا في إطار حرص مجموعة العربي علي المساهمة الفعالة في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

كما أضاف الدكتور ممدوح العربي أنه تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس داخل مجموعة شركات العربي فضلا عن استعداده للمساهمة في اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية بشركات ومصانع المنطقة الصناعية بقويسنا.

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية الشكر لمجموعة العربي علي ما لمسه من حس وطني ولدورهم الرائد والفعال في خدمة الوطن والمواطن وفي ظل الظروف الراهنة مناشدا الجميع بضرورة تكاتف كافة الجهود المجتمعية والوقوف صفا واحدا بجانب أجهزة الدولة لعبور هذه المرحلة.

وتجدر الاشارة إلي أنه سوف يتم افتتاح مستشفي الشروق بقويسنا يوم الثلاثاء المقبل 26 مايو وفي ذات اليوم سوف يتم استقبال الحالات الايجابية من العاملين بمجموعة العربي.

موضوعات متعلقة

النائبة شيرين فراج تكشف مصدر إصابتها بكورونا

وزير التعليم العالي يكشف موعد الوصول لـ«صفر إصابات» بكورونا

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

عرض مسلسل «الاختيار» دون إعلانات.. اليوم

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

السيسي: إزاي الناس بتبني جوامع في مكان مخالف؟

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

وزير التعليم العالي يكشف موعد الوصول لـ«صفر إصابات» بكورونا

عرض مسلسل «الاختيار» دون إعلانات.. اليوم

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

قصة كتاب سرى ظل حبيس أدراج أمبرتو إكو حتي وفاته

نجم الساعة

مخرج «الاختيار» يحذر أهالي «شهداء البرث»: لا تشاهدوا الحلقة 28

الصحة

نصائح لا غنى عنها لضبط وزنك بعد رمضان

النساء أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

منوعات

تريليون دولار تكلفة ترك النساء لوظائفهن بسبب كورونا

إجلاء الآلاف فى ولاية أمريكية بعد انهيار سدين

وفاة مولود عمره يومان بكورونا في جنوب إفريقيا

دفعت 100 يورو فحصلت على لوحة لبيكاسو بمليون دولار

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أزمة منتصف الشهر
مدحت بشاى
مفكر على الباب
ماجد حبته
النيكوتين هو الحل!
جمال طه
سقوط قاعدة «الوطية» وخطة تركيا لابتلاع ليبيا
المزيد

الثقافة

كاظم والجسمي في احتفالات «ثقافة أبوظبي» بعيد الفطر أونلاين

«ثقافة أبوظبي» تناقش تطورات الكتب الإلكترونية في المستقبل

كورونا يؤجل انتخابات التجديد النصفي لاتحاد كتاب مصر

«النصوص وقواعد البيانات» في ورشة عمل بالمعهد الفرنسي 2 يونيو