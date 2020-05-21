سوهاج تقر آليات تنظيم العمل في ضوء إجراءات مواجهة كورونا

أصدر الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، قرارا رقم 1894 لشهر مايو لعام 2020، بآليات، وإجراءات تنظيم العمل داخل الجامعة خلال الفترة القادمة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال عزيز إن الجامعة ستتعامل مع كل من يخالف تلك الإجراءات الاحترازية بكل حزم، مشيرا إلى أن مواجهة انتشار الوباء مسئولية اجتماعية تضامنية كل في مكانه، لمساعدة الدولة وتخفيف الضغط على مرافقها الصحية، حتى نسطيع سويا عبور تلك المرحلة بأمن وأمان.وأوضح أحمد عبد الحافظ المستشار الاعلامي للجامعة، أن القرار تضمن الاتيمــادة (1): تلتزم كافة وحدات وإدارات الجامعة وكلياتها بإتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة ولازمة لحماية الموظفين لديها أو المترددين عليها من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.مــادة (2): إلزام كافة منسوبي ومرتادي الجامعة بإرتداء الكمامات أثناء تواجدهم داخل الجامعة.مــادة (3): يحظر إنتقال أو تحرك الموظفين بين وحدات وإدارات الجامعة وكلياتها المختلفة خلال فترة العمل إلا في حالات الضرورة والتي يقدرها الرئيس المباشر على أن يتم التواصل إلكترونيًا أو تليفونيًا.مــادة (4): تتولى وحدات الشئون العامة بوحدات الجامعة توفير مكان لتوزيع الكمامات على الموظفين القائمين بالعمل.مــادة (5): على الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري والإدارة العامة للأمن الجامعي مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة تحت إشراف السادة عمداء الكليات وأمناء الجامعة المساعدين كلاٌ فيما يخصه.مــادة (6): كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة.