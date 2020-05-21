15 مصابا بانقلاب سيارة في البحر الأحمر

أصيب 15 شخصا، مساء اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 10 طريق "الغردقة - رأس غارب"، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.كانت تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 10 تجاه المدخل الجنوبي لمدينة رأس غارب بطريق "الغردقة - رأس غارب".وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 15 شخصًا، وتم نقلهم لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم عمل محضر بالواقعة، وجارى التحقيقات.