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محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

منع بث برنامج «نبض الحياة» وحجب موقع «النبأ»

الخميس 21/مايو/2020 - 03:07 م
المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الحسين عبيد و محمد جعفر
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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث برنامج "نبض الحياة" الذي يعرض على قناة "المحور" الفضائية، بصفة دائمة مع إلزام القناة بدفع 100 ألف جنيه غرامة، وحجب موقع جريدة "النبأ".

وقال المجلس - في قراره - إن البرنامج ارتكب مخالفات بتقديم شخصيات غير مؤهلة للحديث في القضايا التي يناقشها البرنامج، واستخدم عبارات تثير الرأي العام وتهول من المشاكل ببعض القرى المصرية، وتثير الذعر وتكدر السلم العام، كما أنه ليس من إنتاج القناة ولم يحصل على تصريح من المجلس.

كما قرر المجلس حجب الموقع الإلكتروني لجريدة "النبأ" وإلزام الجريدة الورقية بدفع 50 ألف جنيه غرامة، وذلك لبث أخبار غير صحيحة حول فيروس كورونا المستجد، على نحو مخالف لميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة "الاكواد" التي أقرها المجلس.

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