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محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

بلاغ للنائب العام ضد صفحات تهاجم جمعية رسالة الخيرية

الخميس 21/مايو/2020 - 03:03 م
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تقدم شريف عبدالعظيم محمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة الخيرية المشهرة تحت رقم 444 لعام 2000 ، ببلاغ للنائب العام ضد مجموعة من الأشخاص والحسابات الوهمية على السوشيال ميديا هاجموا الجمعية بأسلوب ممنهج.

وأوضح البلاغ الذي تقدم به المحامي الشهير طارق عبد العزيز، وحمل رقم 22656 عرائض النائب العام لسنة 2020، أن كل من "شيماء النقيب والقائمين على إدارة صفحة وبرنامج قول يا شعب، وعلي عزب، وإيهاب مصطفي ، وشكري عبد الرحمن، وآخرين، وحسابات وصفحات تحمل اسم "كلنا مصر ، وعاشقة مصر – على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، ومصري رافع رأس فوق، وصفحة هنبنى مصر أسامة كمال، وصفحة سكر برة، وصفحة أحباء مصر، وصفحة كتيبة 16 إعدام، وآخرين، والمحرضين لهم، قادوا حملات شرسة وهجمات ضخمة تهدف في المقام الأول إلى هدم هذا الصرح العظيم "جمعية رسالة الخيرية" الذي يعد حصنًا للفقراء والمساكين والمحتاجين وبابًا مفتوحًا أمام طموحات شباب هذا الجيل.

وأوضح البلاغ أنهم يهدفون إلى هدم هذه المؤسسة كي يوصد باب من أبواب الخير في وجه أصحاب الفقر والحاجة، حيث ارتكبوا جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما في قانون العقوبات، وفقًا للنموذج القانوني الوارد في نصي المادتين 302 و306 من قانون العقوبات المصري والجرائم المبينة بالقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم التقنيات.

وطالب مقدم البلاد بالتحقيق في هذه الوقائع والحصول على الدلائل والقرائن الفنية لدى الإدارة العامة لمباحث الإنترنت وما يسفر ويكشف عنه التحقيق من عناصر قائمة على إدارة هذه الحملة البشعة والشعواء سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو التمويل والتي تهدف في مجموعها إلى كسر الأذرع المعاونة للدولة المصرية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

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