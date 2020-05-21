برلماني: القيادة السياسية حريصة على الحفاظ على الثروة العقارية

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة على الحفاظ على الثروة العقارية، ومنع البناء المخالف، ووقف النمو العشوائى، وهذا ما تمت ترجمته فى صورة تشريعات على أرض الواقع، سواء من خلال إقرار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، أو تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 المنتظره.وأشار "نصر الدين" - في بيان اليوم - إلى أن حديث رئيس الجمهورية عن المخالفات والتعديات خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، يؤكد حرص الرئيس واهتمامه بضرورة القضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر على البنية التحتية مما يمثل عبئا على المواطنين فى الحصول على خدمة أفضل.وأكد أن حزمة التشريعات التى أقرها البرلمان تأتي للتصدي للبناء المخالف، ومنع التعديات، مشددا على ضرورة زيادة الوعي لمنع التعدى وتغليظ عقوبات التعديات، وإلقاء مزيد من الضوء على هذه الظاهرة فى كافة وسائل الإعلام تمهيدا لمنع هذه الظاهرة.