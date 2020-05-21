الجامعة العربية تدين تدخلات إيران في شؤون دولها

جددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التأكيد على ما تتضمنه قرارات مجلس الجامعة الصادرة على مستوى القمة أو على المستوى الوزاري بشأن إدانة ورفض التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية سواء من خلال التدخل المباشر أو عن طريق وكلاء إيران في المنطقة؛ الأمر الذي يُشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين.وقالت الامانة العامة للجامعة العربية - في بيان اليوم الخميس - إن "تجديد الأمانة العامة على هذا الموقف يأتي في ضوء استمرار السلوك العدائي والتصرفات الاستفزازية الإعلامية من جانب إيران، التي كان آخرها تعمد إظهار عدد من أعلام ورايات الميليشيات والحركات المسلحة التي ترعاها وتمولها وتدعمها إيران في ظهور إعلامي لمسئول رفيع المستوى بالحرس الثوري الإيراني".وأكدت أمانة الجامعة العربية ضرورة أن تكون علاقات إيران بالدول العربية قائمة على احترام مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ حُسن الجوار وسيادة الدول والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها بأي شكل من الأشكال والكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض الثقة وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، خاصة في مرحلة يمر فيها العالم بأخطر أزمة إنسانية.