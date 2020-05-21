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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قناة السويس تعلن خريطة عمل المعديات والكبارى العائمة في العيد

الخميس 21/مايو/2020 - 02:58 م
هيئة قناة السويس
هيئة قناة السويس
مصطفى دياب
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أعلنت هيئة قناة السويس، عن توقيتات عمل وتشغيل الكبارى العائمة والمعديات والأنفاق بمدن القناة الثلاث خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك وفقا للتوقيتات المحددة.

تشغيل المعديات فى نطاق الجيش الثانى الميدانى والجيش الثالث الميدانى "وسط البلد بورسعيد والرسوة وشرق التفريعة والقنطرة للسيارات والقنطرة للأفراد والفردان ونمرة 6 والشط".

مواعيد العمل اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا يوميًا وحتى الخامسة مساءً، خلال الفترة من 23 إلى 29 من مايو الجارى ومن الساعة السادسة صباحا سوميا وحتى الثامنة مساء خلال الفترة من 30 مايو ولمدة 15 يوما، بالإضافة إلى تطبيق نفس القواعد السابقة المعمول بها حاليا فى معديتى شرق التفريعة والرسوة.

فيما تعمل الأنفـاق من الساعة الثامنة صباحا يوميا حتى الرابعة مساء خلال الفترة من 23 الى 29 من مايو الجارى، ومن الساعة السابعة صباحا وحتى السادسة مسارا يوميا بدءا من يوم 30 مايو ولمدة 15 يوما.

ونفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس يعمل على مدار 24 ساعة متواصلة للمواد المستثناه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وتعمل الكبارى العائمة، طبقا للفاصل الملاحى من الساعة السادسة صباحا يوميا حتى الخامسة مساء خلال الفترة من 23 إلى 29 من شهر مايو الجارى ومن الساعة السادسة صباحا يوميا إلى الثامنة مساء خلال الفترة من 30 مايو ولمدة 15 يوما.

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