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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وكيل أوقاف السويس: غلق المساجد بالكامل ولا تجمعات لصلاة العيد

الخميس 21/مايو/2020 - 02:18 م
الشيخ ماجد راضي فرج
الشيخ ماجد راضي فرج
أميرة العناني
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اجتمع وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، الشيخ ماجد راضي فرج، مع مديري الإدارات الفرعية لمناقشة تعليمات الوزارة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وجاء ذلك بحضور كل من الشيخ محمد فتحي، مدير عام الدعوة، والشيخ سامي فتح الله أحمد، رئيس قسم الإرشاد، والشيخ مصطفى حامد عبدالمقصود، رئيس المساجد الأهلية، والشيخ فداء محمد السيد، رئيس المساجد الحكومية، والشيخ طاهر رمضان عبد الرازق، المكتب الفني، والأستاذ أيمن مهران، مدير العلاقات العامة والإعلام.

وقال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن الالتزام بالإجراءات الوقائية في مواجهة كورونا واجب ديني ووطني في ظل هذه الظروف الراهنة، لأن هدفنا الأسمى هو الاهتمام والحفاظ على النفس البشرية لأنه من مقاصد الشريعة السمحاء.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم التنبيه على الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال الإشراف الكامل على غلق المساجد والزوايا والمصليات، وستتم إذاعة تكبيرات عيد الفطر المبارك بالمساجد التي بها أئمة ومراعاة الضوابط التي أعلنت عنها الوزارة مع إحكام الغلق للمسجد.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف علي مديري الإدارات ضرورة متابعة الحضور والانصراف وتنظيم ضوابط العمل واتباع تعليمات الوزارة أولًا بأول وتنفيذها بكل دقة.

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