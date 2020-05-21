عبدالباسط حمودة ضحية «رامز مجنون رسمى».. الليلة

يحل المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة ضيفًا على حلقة الليلة من برنامج "رامز مجنون رسمي" على شاشة "MBC مصر" عقب أذان المغرب، ويُعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.يعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" في موعده عقب الإفطار مُباشرة، على MBC مصر، وMBC1، وMBC العراق، وMBC5، إضافة إلى منصّة "شاهد" للفيديو حسب الطلب (VOD)، يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.