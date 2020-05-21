«خيبتنا» و«غزل البنات» على TeN في العيد

تعرض قناة TeN الفضائية مسرحيتي «غزل البنات»، و«خيبتنا» للفنان محمد صبحي، خلال أيام عيد الفطر المبارك، حصريًا، على شاشة القناة، وعلى الإنترنت حصريًا على منصة "WE TV".مسرحية "خيبتنا" تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربي والأمريكي، حيث تدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائي استعراضي من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف محمد صبحي وبطولة محمد صبحي وسماح السعيد وسميرة عبدالعزيز وندى ماهر وحازم القاضى وبوسى شلبى وعبير فاروق وميرنا زكري.أما مسرحية "غزل البنات" أعاد صياغتها وكتبها نصا مسرحيًا الفنان محمد صبحي عن القصة الشهيرة، التي قُدمت فيلم بالاسم نفسه، وقام ببطولتها الفنان الراحل نجيب الريحاني والمطربة ليلى مراد وأنور وجدي وسليمان نجيب، حيث تقدم جرعة كوميدية مكثفة لكل عشاق الأعمال الكوميدية الاجتماعية.مسرحية «خيبتنا» تذاع حصريًا يوم الأحد القادم أول أيام العيد الساعة 10 مساء، وتعاد يوم الإثنين ثاني أيام العيد 10 صباحًا، والجمعة 30 مايو العاشرة مساء، فيما تعرض مسرحية «غزل البنات» يوم الخميس 28 مايو 10 مساء، فيما تعاد الجمعة 29 مايو 10 صباحًا على قناة TeN.