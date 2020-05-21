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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الإفتاء»: الخوض في أعراض ولاة الأمر يوقع صاحبه في الإثم

الخميس 21/مايو/2020 - 02:03 م
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
أميرة العناني
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قالت دار الإفتاء المصرية إن اتهام ولاة الأمور والخوض في دينهم وأعراضهم والتطاول عليهم بنسبة فِعْلهم من منع صلاة العيد في المساجد والساحات إلى المنكر، هو اتهام كاذبٌ ودعوى باطلة تُوقِع صاحبها في الإثم.

وأضافت دار الإفتاء أن ذلك فيه افتياتٌ صارخٌ على ما خُوِّل إلى ولاة الأمور مما فيه مصلحة الناس الدينية والدنيوية، فالمحافظة على النفوس، والتي هي من أهم المقاصد الكلية التي حَثَّت عليها الشرائع السماوية، اقتضت المنع من صلاة العيد في المساجد والساحات.

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