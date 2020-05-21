ميدان التحرير يتزين في ثوب جديد: «هنا القاهرة الآسرة» (صور)

قاربت الشركات والجهات المنفذة لمشروع تطوير ميدان التحرير بوسط القاهرة على الانتهاء من إعادة رونقه وإبرازه على نحو حضاري، ليكون جاهزًا للافتتاح قريبًا.وشهد ميدان التحرير والمناطق المحيطة به عمليات تطوير وتجديد ضمن مشروع إضاءة الميدان والذي تنفذه شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال.وظهر مجمع التحرير والأبنية المجاورة له بمحيط ميدان التحرير في ثوب جديد خلال شهر رمضان، حيث ظهرت تفاصيل المنطقة الحيوية بعد تسليط الأضواء على أرجاء المكان، الأمر الذي زادها جمالًا، وظهرت في شكل حضاري لائق مع التجديدات التي يشهدها الميدان، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القاهرة الخديوية، وتوجيه رئيس الوزراء بإعادة إحياء الميدان ليظهر في حُلّة حضارية ويكون مزارًا أثريًا يستقطب كل سياح الدنيا.وتفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ميدان التحرير للإشراف على اللمسات النهائية من مشروع تطوير الميدان وإبداء عدد من الملاحظات لإنهاء أعمال التطوير التي تجري على قدم وساق.