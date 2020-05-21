محافظ كفرالشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 100% (صور)

اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 100%، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ.جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة الويشي، مدير عام التعليم العام، والمهندس يوسف البسيوني، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، والدكتور طارق مرسي، مدير إدارة التربية الخاصة، وهاني حمدان مسئول المنصة بالمديرية، ومصطفى العافي، المسئول الإعلامي للمديرية.وأكد اللواء جمال نورالدين- في بيان- أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 53 ألفا و782 طالبا، تغيب منهم 95 طالبا، وحضر منهم الامتحانات 53 ألفا و687 طالبا، ونجح منهم 53 ألفا و687 طالبا، بنسبة 100% أما الإعدادية المهنية تقدم 1059 طالبا، تغيب منهم 17 طالبا، وحضر منهم 1042 طالبا، ونجح منهم 1042 طالبا، بنسبة نجاح 100%.وأضاف المحافظ أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، جاء كالتالي سيدي غازي، برج البرلس، فوه، بيلا، بلطيم، قلين، غرب كفر الشيخ، الحامول، الرياض، دسوق، شرق كفر الشيخ، مطوبس، سيدي سالم.وأكد محافظ كفرالشيخ أن 58 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية، من بينهم 57 طالبة حصلن على الدرجة النهائية بينما حصل طالب واحد فقط على الدرجة النهائية، مقدمًا التهنئة لكل الطلاب وأسرهم.