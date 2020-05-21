إزالة 3 آلاف حالة تعد على 3.9 مليون متر بأسيوط

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع مديرية الأمن حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وأسفرت عن تنفيذ 3 آلاف حالة إعلى مستوى المحافظة بإجمالي مساحة 3 مليون و90 ألف و493 متر، يأتي هذا في إطار التصدى للتعديات وإزالتها فورًا وإحالة جميع المخالفات إلى النيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ" للمخالفين.وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار تلك الحملات على القرى، والنجوع، بالمراكز والأحياء دون تهاون أو تقاعس والتصدي لها بكل قوة وحسم وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، أو استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" لتحقيق أرباح أو مكسب غير مشروع.وأوضح المحافظ إنه تم تنفيذ إزالة التعديات على أراضي زراعية بمساحة تصل إلى 687 فدان و15قيراط و17سهم وأراضي أملاك دولة بمساحة 202 ألف و344 متر.وأضاف إنه منذ بداية شن تلك الحملات تم تقسيم المحافظة لقطاعات جغرافية بحيث يقوم المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ للمتابعة والإشراف على حملات الإزالة بحي شرق وحي غرب ومركز أسيوط، والمهندس محمد عبد الجليل، سكرتير عام المحافظة، لحملات الإزالة بمراكز الجنوب، والمهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، لحملات الإزالة بمراكز الشمال.