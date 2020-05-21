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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير العدل يوجه بتعقيم المحاكم بعد انتهاء اليوم القضائى

الخميس 21/مايو/2020 - 01:56 م
عمر مروان
عمر مروان
حسام محفوظ
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يتابع المستشار عمر مروان، وزير العدل، الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19)، التي تتخذها المحاكم على مستوى الجمهورية بتعقيم مبانيها وتطهيرها بصفة يومية.

ويشرف رؤساء المحاكم يوميًا على إجراءات التعقيم عقب انتهاء اليوم القضائي، للتأكد من اتباع كل الإجراءات اللازمة واتباع سياسات الحكومة، للوقاية من فيروس كورونا ( كوفيد-19) باتباع إجراءات الوقاية والصحة العامة، وتعليمات وزارة الصحة.

وشدد وزير العدل خلال الفترة الماضية على تعقيم قاعات المحاكم ومنصات القضاة، باستخدام مطهرات التعقيم، بجانب تقليل التكدس والزحام من المواطنين، حرصًا على سلامة العاملين بالمحاكم من القضاة، والإداريين، والسكرتارية، والأمن، والمتقاضين، في إطار جهود الدولة لمحاربة الفيروس.

كما يتابع يوميًا ما تقوم به المحاكم من تنفيذ إجراءات الوقاية وتعقيمها بصفة دورية، وتخفيض عدد العاملين، وإلغاء البصمة، من خلال متابعة فريق من التفتيش القضائي، لجميع تعليمات الوزير باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل كثافة الموجودين.

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