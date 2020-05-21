توزيع الماعز العشار على المجتمع البدوي بسانت كاترين جنوب سيناء

وقال بيان للمنظمة، اليوم، إن المشروع يهدف إلى تحسين وضع المرأة البدوية من خلال بناء قدراتها وتوفير فرص عمل لها، وتعزيز دورها التنموي من خلال دعم وتطوير أنشطة سبل العيش المستدامة للمجتمعات البدوية في المنطقة، كذلك إكساب الأهالي خبرات في الزراعة والحصاد وكيفية تجهيز وتسويق المستخرج منه، ورفع مستوى المعيشة من خلال خلق فرص عمل للأهالي، وإشراك المجتمع فى إدارة الموارد الطبيعية داخل مدينة سانت كاترين والحفاظ عليها وتطويرها، ومنها الحفاظ على مياه الأمطار لاستخدامها في عدة مجالات وحماية الطرق من أخطار السيول، دعم وتطوير أنشطة سبل العيش المستدامة للمجتمعات البدوية في المنطقة، دعم أفراد المجتمع من خلال التدريب ورفع المهارات فى المنطقة بزراعة النباتات الطبية والعطرية وزراعة الزيتون.

قامت المنظمة العربية للتنمية الزراعية- ممثلة في المكتب الإقليمي بالإقليم الأوسط- بتوزيع مجموعة من الماعز العشار على المستفيدين من مدينة سانت كاترين- محافظة جنوب سيناء بجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار مشروع (الدعم التنموي للمجتمعات البدوية)، تحت إشراف وتنفيذ المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وبالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، وبتمويل من برنامج الغذاء العالمي (WFP)ويأتي المشروع في إطار جهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية الرامية إلى دفع هذه السلالات لتكوين نواة لقطعان رعوية يستفيد منها أهالي المنطقة من المنتجات الحيوانية، وأيضًا كنواة للتدريب على الصناعات الغذائية من الألبان واللحوم ومنتجاتها وصناعات الصوف، وأيضًا ترتبط هذة منتجات فيما بعد بالمؤشر الجغرافي للمنطقة.