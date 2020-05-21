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الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 93439 حالة في أمريكا

الخميس 21/مايو/2020 - 01:50 م
كورونا
كورونا
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز في أحدث إحصاء لها ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 93439 حالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس أنه تم تسجيل 1551853 حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يجعلها الدولة الأولى على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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