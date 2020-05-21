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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الدفعة 30 بطب أسيوط تتبرع بفرش 10 عنابر بـ«مستشفى الإصابات»

الخميس 21/مايو/2020 - 01:49 م
مستشفى
مستشفى
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن قبوله للتبرع المقدم من الدفعة رقم ٣٠ من كلية الطب (١٩٩٥) والمتضمن تجهيز وفرش عدد ١٠ عنابر بتكلفة ٣٨١ الف جنيه، وجارى التنسيق لفرش العنبر رقم (١١).

وأوضح الجمال ان هذا الصدى الواسع الذى حققته الحملة فى وقت قياسي يعد أملًا فى سرعة البدء في تشغيل المستشفى نهاية ٢٠٢٠ بعد الانتهاء من تجهيزها بالكامل والتي تهدف إلى خدمة ضحايا الحوادث والإصابات من شتى محافظات الصعيد.

وأضاف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن مستشفى الإصابات الجديدة هى الأحدث من نوعها على مستوى الجمهورية والأكبر في حجم طاقتها الاستيعابية والتي تم إنشائها على مساحة ٣٢٠٠ متر مربع ومن المقرر أن تضم ٤٨٠ سرير لإقامة المرضى داخليًا ٤٨ عناية مركزة، و١٩ غرفة عمليات مجهزة بنظام الكبسولات إلى جانب ما تضمه من وحدات متخصصة تضم بنك الدم، وحدة الأشعة ومعمل الطوارئ وشبكة الغازات ووحدة التعقيم ونظام إطفاء ذاتي للحرائق.

وأشار الدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذي لمشروع مستشفى الإصابات أنه من خلال تلك الحملة المجتمعية تم إطلاق دعوة موسعة لكافة المؤسسات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني وأهل الخير من القادرين للمساهمة فى استكمال المستشفى، كما رصدت الحملة احتياجات مستشفى الإصابات والتى تضمن إمكانية التبرع بسرير وملحقاته بمبلغ٦٣٥٠ جنيه، كما يمكن التبرع بتجهيز عنبر كامل يضم ٦ سريرًا بمبلغ ٣٨ ألف جنيه مع إمكانية تسجيل اسم المتبرع فرد كان أو مجموعة على أي جهاز أو سرير أو وحدة يقوم بتجهيزها، وهو ما أسهم سرعة الاستجابة من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والكليات الأخرى فور إطلاق الحملة من خلال مساهمتهم فى توفير ٢٠٠ سرير من أصل ٤٨٠ سرير، فضلا عن تبرع الدكتور عصام الشريف الأستاذ المتفرغ بقسم العظام بكلية الطب بمليون جنيه، بالإضافة إلى تبرع أبناء الدفعة ٣٠ من كلية الطب بتجهيز ١٠ عنابر.

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