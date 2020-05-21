جهاز الشروق يُزيل مبنيين دون ترخيص بالمناطق المضافة للمدينة

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم رصد حالتين بناء عشوائي دون ترخيص بالمناطق المضافة والتى تقع بالاتجاه الغربى للدائري الأوسطى (جمعية طيبة) حيث استغل حائزو قطعتى الأرض الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.وأوضح رئيس جهاز الشروق، أن لجنة الإزالة الفورية بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير تمكنت من إيقاف الأعمال مع إزالة المباني المخالفة ومصادرة مواد البناء بداخل الموقع، بالإضافة لتحرير محضر المخالف اللازم.كما حذر رئيس جهاز الشروق، بعدم تنفيذ أعمال مخالفة، حيث إنه سيتم التصدى بكل حزم وقوة للمخالفات البنائية ولن يتم التهاون مع أى مخالفات بهدف الحفاظ على النسق المعمارى لمدينة الشروق.