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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السيسي: إزاي الناس بتبني جوامع في مكان مخالف؟

الخميس 21/مايو/2020 - 01:44 م
السيسي
السيسي
هدير شعراوي
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بعدم عرض فيديوهات إزالة مخالفات البناء، خلال استعراض حجم التعديات ومراحل الإزالة خلال الفترة الماضية.

وقال الرئيس السيسي لوزير التنمية المحلية، خلال كلمته أثناء افتتاح مشروع «بشاير الخير 3»: «شايل جزء من البلكونات وخلاص.. بقى في ثقافة للتعامل مع ده، تهد حتة وأجيب واحد تاني يبني الجزء اللي اتهد وخلاص».

وعن إزالة عدد من المساجد في محيط ترعة المحمودية، قال السيسي: «لما جينا نشوف موضوع ترعة المحمودية كان في جوامع موجودة، وقالوا إزاي تشيلوا جوامع ربنا، أنا بقول وأنت إزاي تحط جوامع ربنا في مكان مخالف».

واستنكر الرئيس السيسي، المواطن الذي يقوم بالبناء المخالف ثم يبني مسجدًا حتى لا تقوم الدولة بالهدم، قائلًا: «اللي خلاك تبني جامع، طب إعمل صح ومتبنيش مخالف».

يأتى مشروع «بشاير الخير 3» استكمالًا لمشروع «بشاير الخير 1» و«بشاير الخير 2»، ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة «مأوى الصيادين» العشوائية، خصوصًا أن «بشاير الخير 3» يضم قسمين؛ الأول منطقة الأهالي وتمَّ تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، إذ تمَّ إنجاز المشروع في عامين ونصف العام؛ شارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.

ويضم القسم الثاني من المشروع منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانًا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعددًا من قاعات متعددة الأغراض وعددًا من الكافيهات والمحلات التجارية على طابقين وروف بإجمالي مساحات 39 ألف متر مربع ومبنى مطاعم على طابقين وروف بإجمالي ٥.٦٥٤ متر مربع ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧ مترا مربعا، بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على 3 أدوار وروف بمسطح ١٤٣٨٦ مترا مربعا للمبنى بإجمالي مسطح المبنيين ٢٨ ألفا و٧٧٢ مترا.

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