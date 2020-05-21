رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحكم على 3 متهمين بعرض رشوة على مسئول بقصر العينى.. 17 يونيو

الخميس 21/مايو/2020 - 01:43 م
رشوة
رشوة
عادل عبد العال
طباعة
مدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، الحكم على موظفين بمستشفى قصر العينى القديم، ومحامى، بتهمة عرض رشوة على رئيس قسم استقبال المرضى لوضع اسم متهم بكشوف حجز المرضى، إلى جلسة 17 يونيو المقبل.

وأسندت النيابة إلى المتهمين "ج.م"، إداري استقبال بمستشفى جامعة القاهرة، و"م.ا"، سكرتير طوارئ بالقصر العينى التعليمي الجديد، و"ع.ا"، محامى، تهمة أنهم بدائرة قسم مصر القديمة عرضوا رشوة على موظف عمومى للإخلال بمهام عمله.

وتبين أنهم عرضوا على " ع.أ"، رئيس قسم استقبال المرضى بمستشفى القصر العينى القديم، مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى احتجاز " م.ا"، المتهم فى القضية رقم 23210 لسنة 2015 جنايات نجع حمادى، بالمستشفى لتلقى العلاج فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015.

ولكن الموظف العام لم يقبلها على النحو المبين بالتحقيقات، وشهد "ع.ا"، رئيس قسم استقبال المرضى بقصر العينى، أنه فى غضون شهر ديسمبر 2018، حضر إليه المتهم الأول والثانى إلى مقر عمله بمستشفى قصر العينى، وعرض عليه مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى، احتجاز "م.ا" بالمستشفى فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015 لتلقى العلاج، فجاراهما وأبلغ قسم الشرطة.

واستكمل الشاهد، أنه أخبر المتهمين بموافقته على الرشوة، فأبلغه المتهمان الأول والثانى، أن المتهم الثالث شقيق المزمع إثبات احتجازه، يريد مقابلته لإتمام عملية الرشوة، واجتمع المتهمون الثلاثة بمقر عمل الشاهد فى جلسة مسجلة، وسلم المتهم الثالث للشاهد مبلغ ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة، وفى أعقاب ذلك حضر إليه المتهم الأول لسؤاله عن مدى إتمام مهمة الرشوة فتم القبض عليه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 43 درجة

رسميًا.. «الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر

خصم 1% من رواتب الموظفين لمدة سنة لمواجهة تداعيات كورونا

السيسي للمواطنين: اطمئنوا واحذروا.. أزمة كورونا تدار باحترافية

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

وزير التعليم العالي يكشف موعد الوصول لـ«صفر إصابات» بكورونا

عرض مسلسل «الاختيار» دون إعلانات.. اليوم

السيسي: لا نقبل التقاضي بين أجهزة الدولة في المحاكم

السيسي للمواطنين: اطمئنوا واحذروا.. أزمة كورونا تدار باحترافية

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

قصة كتاب سرى ظل حبيس أدراج أمبرتو إكو حتي وفاته

نجم الساعة

مخرج «الاختيار» يحذر أهالي «شهداء البرث»: لا تشاهدوا الحلقة 28

الصحة

نصائح لا غنى عنها لضبط وزنك بعد رمضان

النساء أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

منوعات

إجلاء الآلاف فى ولاية أمريكية بعد انهيار سدين

وفاة مولود عمره يومان بكورونا في جنوب إفريقيا

دفعت 100 يورو فحصلت على لوحة لبيكاسو بمليون دولار

«فوربس» تنشر تصنيفا لأغنى الورثة فى روسيا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أزمة منتصف الشهر
مدحت بشاى
مفكر على الباب
ماجد حبته
النيكوتين هو الحل!
جمال طه
سقوط قاعدة «الوطية» وخطة تركيا لابتلاع ليبيا
المزيد

الثقافة

الشاعرة المصرية ديمة محمود ضيفة دار الشعر بمراكش.. غدًا

لماذا تحتفل اليونسكو باليوم العالمى للتنوع الثقافى فى 21 مايو من كل عام؟

برنامج إلكتروني حافل لوزارة الثقافة بمناسبة عيد الفطر

تسوية الحالة الوظيفية للعاملين بقصور الثقافة