الحكم على 3 متهمين بعرض رشوة على مسئول بقصر العينى.. 17 يونيو

مدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، الحكم على موظفين بمستشفى قصر العينى القديم، ومحامى، بتهمة عرض رشوة على رئيس قسم استقبال المرضى لوضع اسم متهم بكشوف حجز المرضى، إلى جلسة 17 يونيو المقبل.وأسندت النيابة إلى المتهمين "ج.م"، إداري استقبال بمستشفى جامعة القاهرة، و"م.ا"، سكرتير طوارئ بالقصر العينى التعليمي الجديد، و"ع.ا"، محامى، تهمة أنهم بدائرة قسم مصر القديمة عرضوا رشوة على موظف عمومى للإخلال بمهام عمله.وتبين أنهم عرضوا على " ع.أ"، رئيس قسم استقبال المرضى بمستشفى القصر العينى القديم، مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى احتجاز " م.ا"، المتهم فى القضية رقم 23210 لسنة 2015 جنايات نجع حمادى، بالمستشفى لتلقى العلاج فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015.ولكن الموظف العام لم يقبلها على النحو المبين بالتحقيقات، وشهد "ع.ا"، رئيس قسم استقبال المرضى بقصر العينى، أنه فى غضون شهر ديسمبر 2018، حضر إليه المتهم الأول والثانى إلى مقر عمله بمستشفى قصر العينى، وعرض عليه مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى، احتجاز "م.ا" بالمستشفى فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015 لتلقى العلاج، فجاراهما وأبلغ قسم الشرطة.واستكمل الشاهد، أنه أخبر المتهمين بموافقته على الرشوة، فأبلغه المتهمان الأول والثانى، أن المتهم الثالث شقيق المزمع إثبات احتجازه، يريد مقابلته لإتمام عملية الرشوة، واجتمع المتهمون الثلاثة بمقر عمل الشاهد فى جلسة مسجلة، وسلم المتهم الثالث للشاهد مبلغ ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة، وفى أعقاب ذلك حضر إليه المتهم الأول لسؤاله عن مدى إتمام مهمة الرشوة فتم القبض عليه.