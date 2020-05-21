تعليم الغربية يضع آليات للامتحانات التكميلية للنقل والإعدادية

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع وكيل المديرية، ومديري عموم المديرية من التعليم العام والفني، ومدير الأمن، ومديري المراحل التعليمية بالتعليم العام، ومديري نوعيات التعليم الفني الأربعة، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الامتحانات التكميلية لهذا الفئة المستهدفة من الطلاب، حيث تبدأ الامتحانات التكميلية اعتبارًا من 21 يونيو المقبل، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.وأوضح وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، أنه سيتم عقد امتحانات الدور الثاني، اعتبارًا من 21 يونيو 2020 وفقًا لتعليمات الوزارة الواردة في هذا الشأن، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لعمليات تطهير وتعقيم المدارس واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة الطلاب والعاملين.يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخصوص تحديد موعد عقد الامتحانات التكميلية لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية، الذين تغيبوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر قهري مقبول.