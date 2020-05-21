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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

يسرا تنتهي من تصوير «خيانة عهد» (صور)

الخميس 21/مايو/2020 - 12:42 م
يسرا
يسرا
دعاء عبد المقصود
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انتهت، صباح اليوم، الفنانة يسرا من تصوير آخر مشاهد مسلسلها الرمضاني "خيانة عهد"، حيث رفع المخرج سامح عبدالعزيز شعار فركش بحضور فريق عمل المسلسل من فنانين وفنيين وكتاب.

ودخل عبدالعزيز المونتاج لإنهاء مونتاج الحلقة الأخيرة من العمل والمقرر عرضها بعد غد السبت.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى، خالد أنور، من إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد ومحمد أبوالسعد، والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيدًا عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبوضيف، لطيفة فهمى، هدى المفتى، والعمل من تأليف عبدالله حسن وأمين جمال عبدالله أبوبكر وإبراهيم محسن، وإخراج محمد على.

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